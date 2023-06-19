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Сборная Казахстана по дзюдо завоевала семь медалей на Grand Slam в Астане

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Магжан Шамшадин
Магжан Шамшадин. Фото: пресс-служба Федерации дзюдо Казахстана

В Астане прошел международный турнир по дзюдо серии Grand Slam. Сборная Казахстана завершила соревнование на общекомандном четвертом месте среди 42 стран, сообщает пресс-служба Федерации.

В активе команды одна золотая, одна серебряная и пять бронзовых наград.

"Я в отличном настроении, выиграть золото домашнего турнира - это большое счастье. Мою радость не передать словами. Хоть и golden score длился восемь минут, я не чувствую усталости. Мы с моим противником знали все слабости друг друга и боролись до последнего. Я был психологически хорошо подготовлен к этим соревнованиям. Я чрезвычайно благодарен всем казахстанцам, которые меня поддержали", - сказал в своем интервью новоиспеченный чемпион Grand Slam Магжан Шамшадин.

В итоге трехдневного турнира в нашей копилке семь медалей. В весовой категории до 60 кг чемпионом стал Магжан Шамшадин, а серебряной медалью отметился Гусман Кыргызбаев (-66 кг). Данияр Шамшаев (-73 кг), Аскар Наркулов (-73 кг), Ислам Бозбаев (-100 кг), Галымжан Кырыкбай (+100 кг) и Акерке Рамазанова (+78 кг) поднялись на третью ступень пьедестала почета.

Галия Тынбаева (- 48кг), Жансай Смагулов (-73 кг) и Бекарыс Садуакас (- 100кг) дошли до малого финала и заняли 5 место мирового турнира.

"Соревнования Qazaqstan Barysy Grand Slam стали очень зрелищной площадкой для опытных и юных дзюдоистов. Глядя на результаты соревнований, можно заметить, что в нашей сборной происходит смена поколений и растет конкуренция внутри страны между разными весовыми категориями.

Поскольку соревнования проходили на нашей земле, у каждого был двойной багаж ответственности. Некоторые спортсмены оставались вне турнирной сетки из-за собственных ошибок в поединках, а некоторым иногда просто не хватало удачи.

Я благодарю всех болельщиков, которые поддержали наших спортсменов, и мы будем еще много работать, чтобы оправдать ваши надежды", - сказал главный тренер мужской национальной сборной Казахстана по дзюдо Нурбол Сулейменов.

Стоит отметить, что всего в соревнованиях, вошедших в календарь Международной федерации дзюдо под названием Qazaqstan barysy Grand Slam, приняли участие 334 спортсмена из 42 стран.

В результате этого турнира, в соответствии с правилами IJF были распределены очки в мировом и олимпийском рейтингах между победителями и призерами соревнований. В частности, за 1 место присуждено 1000, за 2 место – 700, а за 3 место – 500 очков мирового рейтинга.

Напомним, что согласно двустороннему соглашению между Федерацией дзюдо Казахстана и Международной федерацией дзюдо (IJF), Казахстан будет принимать мировой турнир Grand Slam с 2023 по 2026 год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2025363-sbornaya-kazahstana-po-dzyudo-zavoevala-sem-medaley-na-grand-slam-v-astane/

Автор: Роман Кушпелев
Сборная Казахстана по дзюдо завоевала семь медалей на Grand Slam в Астане

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