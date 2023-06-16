Два казахстанца вышли в финал Grand Slam в Астане

Гусман Кыргызбаев. Фото: olympic.kz

В Астане стартовал международный турнир по дзюдо серии Grand Slam. В первый соревновательный день в финал вышли два представителя сборной Казахстана, передает NUR.KZ.

В стартовый день турнира медали разыгрываются в пяти весовых категориях: до 48, 52 и 57 килограммов у женщин и до 60, 66 килограммов у мужчин.

В финальный блок соревнований в итоге пробились три казахстанских спортсмена. В весе до 60 килограммов за золотую медаль будет биться Магжан Шамшадин. В финале ему будет противостоять Седрик Ривол (Франция).

Также за "золото" поборется Гусман Кыргызбаев (до 66 килограммов). В решающей схватке он сразится с Давидом Гарсией Торне (Испания).

Галия Тынбаева (до 48 килограммов) выиграла в утешительном раунде. И теперь ей предстоит схватка за третье место. Соперницей будет Кристина Дудина из России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2025112-dva-kazahstantsa-vyshli-v-final-grdand-slam-v-astane/