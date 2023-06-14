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"Нереально привлекательная": Бриттани О'Брайен умилила подписчиков новым фото

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Бриттани О'Брайен
Бриттани О'Брайен. Фото: instagram.com/brittany.obrien/

Представительница сборной Австралии по прыжкам в воду Бриттани О'Брайен опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. Подписчики спортсменки оставили множество лестных комментариев под снимком, передает NUR.KZ.

Бриттани сделала обычный повседневный снимок. На фото она позирует лежа. Образ же подчеркивает макияж. "Нереально привлекательная", "Такая красивая", "Милая и нежная", "Яркая", "Огонь", "Выходи за меня", "Красота", "Шикарная" - это часть комментариев, оставленных поклонниками австралийки.

В 2016 году Бриттани выступила на Олимпийских играх в Рио. На тот момент ей было 18 лет. Ее результатом стало 15 место, причем она смогла дойти до полуфинала.

В 2022 году О'Брайен завоевала серебряную медаль на Играх Содружества, которые состоялись в Бирмингеме (Великобритания).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2024792-nerealno-privlekatelnaya-brittani-obrayen-umilila-podpischikov-novym-foto/

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