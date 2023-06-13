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Казахстан завоевал еще две медали чемпионата Азии по велоспорту на шоссе

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Евгений Гидич, Глеб Брусенский, Юкия Араширо
Евгений Гидич, Глеб Брусенский, Юкия Араширо. Фото: Пресс-служба Федерации

В Районге (Таиланд) завершился чемпионат Азии по велоспорту на шоссе. В заключительном виде программы сборная Казахстана отметилась сразу двумя медалями, передает NUR.KZ.

Казахстанские велогонщики попали на пьедестал в групповой гонке. Участникам предстояло преодолеть 156 километров. И быстрее всех с этой задачей справился казахстанец Глеб Брусенский. Он проехал за 3 часа 23 минуты и 13 секунд.

Вторым на финише был его коллега по сборной Евгений Гидич - 3 часа 23 минуты 30 секунд. Замкнул тройку лучших Юкия Араширо из Японии - 3 часа 23 минуты 26 секунд.

Добавим, что всего Казахстан на ЧА завоевал 13 медалей (восемь золотых, четыре серебрных и одну бронзовую).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2024544-kazahstan-zavoeval-esche-dve-medali-chempionata-azii-po-velosportu-na-shosse/

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