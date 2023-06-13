Алан Курмангалиев стал бронзовым призером крупного турнира по настольному теннису в Швеции

Алан Курмангалиев. Фото: olympic.kz

Казахстанец Алан Курмангалиев завоевал бронзовую медаль на турнире WTT Youth Contender, который состоялся в шведском Хельсингборге (Швеция), передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.

16-летний спортсмен финишировал третьим в возрастной категории до 19 лет.

Карагандинец провел шесть встреч, одержав пять побед, что позволило ему занять третье место.

Результаты всех матчей Курмангалиева:

Алан Курмангалиев - Дэвид Бьоркрид (Швеция) - 3:2;

Алан Курмангалиев - Антонио Джордано (Италия) - 3:0;

Алан Курмангалиев - Ю Кван Ту (Гонконг) - 3:2;

Алан Курмангалиев - Михал Гавлас (Польша) - 3:2;

Алан Курмангалиев - Драгош Бужор (Румыния) - 3:2;

Алан Курмангалиев - Джакомо Аллегранца (Италия) - 2:3.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2024533-alan-kurmangaliev-stal-bronzovym-prizerom-krupnogo-turnira-po-nastolnomu-tennisu-v-shvetsii/