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Александр Винокуров завоевал "золото" чемпионата Азии по велоспорту на шоссе

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Алексей Абраменко, Александр Винокуров и Мохсен Вейсан
Алексей Абраменко, Александр Винокуров и Мохсен Вейсан. Фото: Пресс-служба Федерации

Олимпийский чемпион, генеральный менеджер велокоманды "Астана" Александр Винокуров завоевал золотую медаль а чемпионате Азии по велоспорту на шоссе в Районге (Таиланд), передает NUR.KZ.

Именитый спортсмен поборолся за награду в категории Masters в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Он принял участие в соревнованиях среди участников от 50 лет и выше.

Винокуров преодолел 15 километров за 20 минут и шесть секунд. Вторым на финише был казахстанец Алексей Абраменко. Замкнул тройку лучших Мохсен Вейсан (Иран).

Напомним, Александр Винокуров выиграл в 2012 Олимпийские игры в Лондоне. На Олимпиаде-2000 он показал второй результат. Дважды становился призером чемпионата мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2024158-aleksandr-vinokurov-zavoeval-zoloto-chempionata-azii-po-velosportu-na-shosse/

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