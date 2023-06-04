Ерасыл Кажыбаев завоевал "бронзу" Гран-при по дзюдо

Ерасыл Кажыбаев. Фото: ijf.org

Сборная Казахстана по дзюдо отметилась медалями на крупном международном турнире серии Гран-при, который в эти дни принимает город Душанбе (Таджикистан), передает NUR.KZ.

Так, Ерасыл Кажыбаев финишировал третьим в весовой категории свыше 100 килограммов. В схватке за бронзовую медаль он оказался сильнее Кацпера Сщуровски, который представляет Польшу.

Еще одну медаль в первый день завоевал Сунгат Жубаткан. Он показал третий результат в категории до 66 килограммов. В решающей для себя схватке он оказался сильнее испанца Эдриана Чинаро.

Добавим, что сборная готовится к домашнему турниру серии Gramd Slam, который состоится в период с 16 по 18 июня в Астане.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2023318-erasyl-kazhybaev-zavoeval-bronzu-gran-pri-po-dzyudo/