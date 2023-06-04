Эльжана Таниева завоевала еще четыре медали чемпионата Азии по художественной гимнастике

Эльжана Таниева. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Одна из лидеров сборной Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева принесла команда еще четыре медали чемпионата Азии в Маниле (Филиппины), передает NUR.KZ.

Сначала она отметилась серебряной медалью в многоборье. Затем спортсменка смогла себя проявить в финалах в отдельных видах.

Так, Таниева стала второй в упражнениях с обручем, а также с лентой. Также гимнастка завоевала бронзовые награды в упражнениях с булавами и мячом.

В 2018 году Таниева выиграла Кубок Азии среди юниоров (многоборье). В прошлом году казахстанская спортсменка взяла "золото" (лента) и "серебро" (булавы) на чемпионате Азии, который состоялся в Таиланде. Эльжана также является чемпионкой страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2023316-elzhana-tanieva-zavoevala-esche-chetyre-medali-chempionata-azii-po-hudozhestvennoy-gimnastike/