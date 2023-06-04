Казахстан завершил чемпионат мира по таеквондо без медалей

Жансель Дениз. Фото: Сали Сабиров, olympic.kz

Сегодня, 4 июня, Баку (Азербайджан) принимает заключительный день чемпионата мира по таеквондо. Сборная Казахстана завершила свое выступление без медалей, передает NUR.KZ.

Сегодня на даянг вышли два представителя сборной. Азиза Каражанова в категории до 53 килограммов дошла до третьего круга. За выход в следующий раунд она проиграла По Су (Тайбэй).

Также в третье раунде завершил свое выступление и Руслан Жапаров (категория свыше 87 килограммов). Его из турнира выбил Эмре Атешли, представляющий Турцию.

Таким образом, Казахстан не смог завоевать медали на мировом первенстве. Всего на турнире выступили 16 представителей нашей сборной.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2023315-kazahstan-zavershil-chempionat-mira-po-taekvondo-bez-medaley/