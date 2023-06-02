Асхат Житкеев: Qazaqstan Barysy Grand Slam - это очередной трамплин для роста казахстанского дзюдо

Асхат Житкеев. Фото: пресс-служба Федерации дзюдо Казахстана

Подготовка к проведению мирового турнира по дзюдо серии Grand Slam в Астане вышла на заключительную стадию. Об этом в интервью корреспонденту NUR.KZ сообщил генеральный секретарь Казахстанской федерации Асхат Житкеев.

- Асхат Расулович, не так много времени осталось до большого события - проведения в Казахстане турнира серии Grand Slam. Каков сейчас уровень готовности принять мировой старт? Над чем сейчас работаете в плане организации?

- На данный момент ведутся заключительные этапы подготовки. В эти дни совместно с Международной федерацией работаем над подготовкой арены согласно регламенту IJF, а также настраиваем логистику, укрепляем связи по организационной части и работаем над информационным продвижением данного турнира.

Как вы знаете, Международная федерация очень щепетильно относится к организации крупных турниров, начиная от оформления залов баннерами, заканчивая работой волонтеров на самом соревновании. Поэтому здесь проделывается очень тонкая работа, чтобы учесть все нюансы и особенности нашего вида спорта, уложиться в хронометраж и создать все необходимые условия нашим спортсменам-участникам и гостям.

В нашей команде работают профессионалы своего дела с многолетним опытом, каждый знает свой фронт работы. Поэтому, могу сказать, что все идет по плану. Совсем скоро в центральном зале "Барыс Арены" начнутся монтажные работы, будут расстелены татами. По городу развешены афиши, в социальных сетях активно ведется пиар турнира. Ежедневно проходит множество созвонов и согласований с IJF, в которых мы докладываем о проделанной работе, так как для каждого турнира есть свой определенный регламент. Также тесно работаем с государственными органами и руководством города, так как организация турнира подразумевает и работу специалистов в сфере IT технологий, логистики, международных отношений и т.д. За плечами нашей команды такие турниры, как чемпионат Азии в Астане, чемпионат мира среди молодежи в Алматы, а также турниры серии Гран-при. В целом, нам не впервой организовывать мировые соревнования, поэтому уровень готовности могу оценить положительно.

- Можно ли уже сейчас говорить об участниках? Какие страны подали заявку? Увидят ли казахстанские любители дзюдо мировых лидеров?

- Прием заявок все еще идет, на данный момент аккредитовались 235 спортсменов из 44 стран. Говорить о количестве участников или лидерах еще рано, точной информации нет. Прием заявок на участие продлится до 9 июня, лишь после мы сможем официально объявить о точном количестве стран участников и спортсменов. К слову, Qazaqstan Barysy Grand Slam - это отличная возможность для юных дзюдоистов, чтобы присоединиться к мировому рейтингу и набрать очки. Ведь попав в топ-100, спортсмены смогут участвовать в более крупных мировых стартах и дальше. К примеру, в конце года состоится турнир серии "Мастерс", на котором смогут выступить первые 32 спортсмена мирового рейтинга. В нашем виде спорта участие в соревнованиях зависит только от приглашения согласно рейтингу спортсмена. Поэтому, думаю, мы увидим не мало новых имен на нашем старте, ведь такую возможность упускать нельзя. Мы будем рады приветствовать всех участников на нашем татами.

Асхат Житкеев. Фото: пресс-служба Федерации дзюдо Казахстана

-Как готовится наша сборная к этим соревнованиям? Все ли лидеры подходят к турниру в полной готовности?

- Наша сборная недавно вернулась с мирового первенства и сразу же приступила к восстановлению физики и подготовке к Qazaqstan Barysy Grand Slam. На данный момент половина команды отправилась в Австрию для участия в турнире Гран-при. Остальные спортсмены проводят работу над ошибками и тренируются на сборах в своих регионах. Некоторые из них вернулись с травмами и находятся на восстановлении. К примеру, Абиба Абужакынова в своей второй схватке повредила плечо. Сейчас нам важно максимально быстро восстановиться и подойти к соревнованиям здоровыми, с хорошими самочувствием и настроем. На днях вся сборная приедет в Астану, чтобы провести заключительный тренировочный сбор перед турниром. На наших спортсменах, особенно на лидерах сборной, лежит огромная ответственность, так как это домашний турнир. Уверен, что и мы, и тренеры, и спортсмены будем прилагать все усилия, чтобы хорошо провести этот старт и оправдать надежды соотечественников. Однако хочу отметить, что неверно будет с нашей стороны, ставить весь акцент лишь на завоевание медалей. Здесь должен быть комплексный подход с акцентом на резерв сборной. Нам важно поддерживать каждого, и "костяк" и совсем молодых ребят, для которых это первый мировой старт, ведь для регулярных результатов нужно готовить достойных преемников нынешним лидерам.

-В целом, каково значение проведения Qazaqstan Barysy Grand Slam для казахстанского дзюдо?

- Это один из самых важных и высокорейтинговых турниров по дзюдо после Олимпийских игр и чемпионата мира. Он имеет большое значение, как для спортсменов, так и для национальных федераций. Это большой успех, что нам удалось подписать четырехлетний контракт на проведение Qazaqstan Barysy Grand Slam в нашей стране. Особенно я рад, что этот турнир пройдет в Астане. Последний раз столица принимала чемпионат мира по дзюдо в 2015 году. Поэтому, мы рады вернуть и, скажем, возродить дзюдо в нашей любимой столице.

Также нельзя не отметить пользу Qazaqstan Barysy Grand Slam для отечественного дзюдо. Наши юные спортсмены наберутся международного опыта, увидят мировых звезд дзюдо, научатся бороться с собственным волнением, к тому же заработают очки. Наши болельщики ощутят настоящую атмосферу дзюдо. А возможно дети и их родители заинтересуются этим видом спорта и мы увидим будущих чемпионов. Также важно сказать, что этот турнир положительно скажется и на казахстанском спортивном менеджменте. На данный момент над организацией турнира и ее административной частью сплоченно работают специалисты из разных регионов страны. Сотрудники областных федераций, а также местные тренеры и судьи работают совместно с зарубежными коллегами, это отличный обмен опытом. Подобный мировой опыт просто необходим в спорте, для дальнейшего роста и развития.

-Также хотелось бы поздравить вас с назначением на должность директора рефери. В чем будет заключаться ваша работа?

- Благодарю! Можно сказать, что в мои задачи входит вести контроль уровня организации и проведения континентальных стартов, так как справедливость соревнований и их уровень чаще всего зависит и от судейской коллегии. Я рад получить эту должность, это замечательная возможность для дальнейшего развития судейства в дзюдо и в Казахстане.

В нашем виде спорта азиатский континент всегда был в числе сильнейших по спортивным результатам. Однако нельзя сказать того же и по судейскому блоку. К примеру, в сравнении с Европой, мы уступаем в стабильности и цикличной работе. Азиатским союзом дзюдо была признана необходимость повышения квалификации рефери континентальной категории. Дзюдо не состоит лишь из спортсменов и наставников. Это одинаково ответственная работа и судейского блока. Практически ежегодно вносятся правки и изменения в правила нашего вида спорта. И если мы хотим справедливости и грамотного роста наших спортсменов, необходимо тесно работать и с судьями. Откуда берутся спортсмены, которые сами того не зная нарушают правила и получают дисквалификацию с поединка? Это частая ошибка спортсменов именно с нашего континента. Часто вы можете наблюдать, как европейские оппоненты забирают победу, просто потому что помимо техники держат в голове правила и борются согласно им. Сейчас перед нами стоит задача искоренить сложившуюся традицию, что каждый блок работает отдельно от остальных и наладить хорошую связь в отношениях спортсмен-тренер-судья. За последний год было проделано не мало работ по повышению квалификации наших рефери. К примеру, этой весной наша казахстанская Федерация проявила инициативу по проведению международного семинара-экзамена для судей, после которого ряд специалистов получили новые категории international и continental. Подобные мероприятия проводятся и в соседних странах.

Асхат Житкеев. Фото: пресс-служба Федерации дзюдо Казахстана

- Назначения, проведение крупнейших турниров - чем вызван нынешний положительный импульс развития казахстанского дзюдо?

- Казахстан давно заявил о себе, как о конкурентоспособной стране, с большим потенциалом в мировом спорте. Работа Национальных федераций, Министерства культуры и спорта регулярно положительно отмечается Международными федерациями. Мы ежегодно проводим Кубки Азии среди молодежи и различные международные соревнования, а также организовываем совместные учебно-тренировочные сборы для дзюдоистов и семинары для судей. Не раз Федерация получала признание и благодарность IJF за высокий уровень организации. Поэтому, за многолетнюю работу, Казахстан завоевал доверие на мировой арене дзюдо. Президентом нашей Федерации Куанышбеком Есекеевым в этом году воплощено в реальность множество идей и проектов. А также проведены результативные переговоры с IJF, в следствии которых мы и получили возможность проведения мирового турнира. Уверен, что продолжая работать в подобном темпе наша команда добьется еще не малых высот.

Касаемо меня, меня все помнят еще спортсменом. После все видели, что я продолжил трудиться в дзюдо, только уже по официальной ее части, в Национальной федерации. Мы всегда рады росту уровня нашего родного спорта и готовы прикладывать все силы для его развития. Поэтому, если новое назначение поможет мне и дальше работать во благо казахстанского спорта – то это наивысшая награда.

- Кроме Qazaqstan Barysy Grand Slam планируется ли в Казахстане проведения каких-либо других крупных международных турниров в ближайшем будущем?

- Говорить наверняка еще рано. Впереди олимпийский год и весь фокус будет на завоевании лицензий и подготовке спортсменов. Однако, конечно, мы будем продолжать проводить международные и континентальные старты в Астане и Алматы. В планах турниры, как среди молодежи, так и среди основных составов. У нас есть два рейтинговых старта, которые закреплены в календаре IJF и проводятся регулярно с 2017 года. Первый - это Кубок Азии среди кадетов и молодежи памяти Бекета Махмутова в Алматы. Я уже говорил о важности подготовки резерва, поэтому мы стараемся уделять большое внимание юным дарованиям и давать и больше возможностей для участия в крупных стартах. Второй - Кубок Азии среди взрослых памяти Турара Жолдыбаева в Актау. Не менее значимый для нас турнир, который мы готовимся принять уже этой осенью.

В будущем мы хотим организовать чемпионат мира среди молодежи. Если мы примем молодежное мировое первенство, то станем первой страной в Азии, которая организовала чемпионат мира во всех возрастных категориях (юниоры, молодежь, взрослые). Qazaqstan Barysy Grand Slam - это наш очередной трамплин для роста, ведь после него мы хотим выйти на новый уровень и принимать молодежные старты не только континентального уровня, но и мирового. Наша команда будет и дальше стараться и усердно работать, чтобы воплотить все эти планы и цели в реальность.

Также, согласно нашему соглашению с IJF, на нашей земле каждый год будет проводиться международный тренировочный лагерь для спортсменов по дзюдо.

Добавим, что Grand Slam в Астане состоится с 16 по 18 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2023183-ashat-zhitkeev-qazaqstan-barysy-grand-slam-eto-ocherednoy-tramplin-dlya-rosta-kazahstanskogo-dzyudo/