Рита Бакишева не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира по таеквондо

Рита Бакишева. Фото: ДРС

Представительница сборной Казахстана по таеквондо Рита Бакишева потерпела поражение в четвертьфинале чемпионата мира в городе Баку (Азербайджан), передает NUR.KZ.

За выход в полуфинал в весовой категории до 46 килограммов она билась против Лены Стойкович из Хорватии.

Спортсменки выдали близкий поединок. Первй раунд остался за Бакишевой. Во втором хорватка сделала счет 1:1. В решающем третьем раунде Стойкович сумела вырвать победу и пробиться в 1/2.

Напомним, в стартовом поединке Рита оказалась сильнее испанки Сары Лимы. Бакишева выиграла в двух раундах. За выход в четвертьфинал она прошла Джуельет Лахуд, которая выступает за Австралию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2023168-rita-bakisheva-ne-smogla-probitsya-v-polufinal-chempionata-mira-po-taekvondo/