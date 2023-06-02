Эльжана Таниева завоевала "серебро" чемпионата Азии по художественной гимнастике

Эльжана Таниева. Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана по художественной гимнастике в эти дни принимает участие в чемпионате Азии в Маниле (Филиппины). На пьедестал почета поднялась Эльжана Таниева, передат NUR.KZ.

Гимнастика завоевала серебряную медаль. Она финишировала второй в многоборье, набрав 128,35 балла.

С золотой медалью завершила выступление Тахмина Икромова (Узбекистан) - 132,20 балла.

Замкнула тройку лучших спортсменка из Китая Зила Ванг (121,80).

В 2018 году Таниева выиграла Кубок Азии среди юниоров (многоборье). В прошлом году казахстанская спортсменка взяла "золото" (лента) и "серебро" (булавы) на чемпионате Азии, который состоялся в Таиланде.

Эльжана также является чемпионкой страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2023134-elzhana-tanieva-zavoevala-serebro-chempionata-azii-po-hudozhestvennoy-gimnastike/