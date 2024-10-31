Геннадий Головкин посетил Генеральную ассамблею олимпийских комитетов

Глава НОК РК Геннадий Головкин посетил заседание Ассоциации национальных олимпийских комитетов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.
В португальском городе Кашкайше проходит 27-я Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов.
В сессии принимают участие 288 организаций олимпийского движения со всего мира, в том числе 200 НОК, делегаты Международного олимпийского комитета, представители международных федераций и оргкомитетов Олимпийских игр.
От имени Казахстана Португалию посетили президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин и генеральный секретарь НОК РК Алимжан Акаев.
В ходе мероприятия Геннадий Головкин встретился с главами международных спортивных федераций по борьбе (UWW) Ненадом Лаловичем, гимнастике (FIG) Моринари Ватанабэ, тяжелой атлетике (IWF) Мохаммедом Джалудом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2181167-gennadiy-golovkin-posetil-generalnuyu-assambleyu-olimpiyskih-komitetov/