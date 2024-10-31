Геннадий Головкин посетил Генеральную ассамблею олимпийских комитетов

Глава НОК РК Геннадий Головкин посетил заседание Ассоциации национальных олимпийских комитетов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.

В португальском городе Кашкайше проходит 27-я Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

В сессии принимают участие 288 организаций олимпийского движения со всего мира, в том числе 200 НОК, делегаты Международного олимпийского комитета, представители международных федераций и оргкомитетов Олимпийских игр.

От имени Казахстана Португалию посетили президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин и генеральный секретарь НОК РК Алимжан Акаев.

В ходе мероприятия Геннадий Головкин встретился с главами международных спортивных федераций по борьбе (UWW) Ненадом Лаловичем, гимнастике (FIG) Моринари Ватанабэ, тяжелой атлетике (IWF) Мохаммедом Джалудом.

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