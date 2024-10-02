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"Дзюдо — моя жизнь". Елдос Сметов — об олимпийском золоте, мотивации и семье

Опубликовано:

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов
Елдос Сметов. Фото: НОК РК

На минувшей Олимпиаде-2024 в Париже единственную золотую медаль сборной Казахстана принес Елдос Сметов. В интервью NUR.KZ дзюдоист рассказал о главных моментах на пути к этой цели.

Видео можно посмотреть на нашем YouTube-канале. В интервью вы, например, узнаете:

  • как мысли о сыне сначала вызвали у Сметова слезы, а затем привели к медали чемпионата мира;
  • почему 32-летний спортсмен планирует не завершать карьеру, а готовиться к Олимпиаде-2024;
  • за что Сметов благодарен тем людям, которые были против него.

Напомним, казахстанец за профессиональную карьеру собрал весь комплект олимпийских медалей. Помимо золота Парижа-2024, в его активе серебро Рио-2016 и бронза Токио-2020. Также Сметов побеждал на Азиатских играх, чемпионатах мира и Азии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2168631-dzyudo-moya-zhizn-eldos-smetov-ob-olimpiyskom-zolote-motivacii-i-seme/

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