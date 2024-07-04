Стало известно имя знаменосца Казахстана на ОИ-2024

Капитан национальной сборной Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов понесет флаг Казахстана на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на руководителя пресс-службы Дирекции развития спорта РК.

Уже точно известно, что один из знаменосцев будет Асланбек Шымбергенов. Как отмечает руководитель пресс-службы ДРС Аян Толеген в своем Telegram-канале, окончательное решение по второй претендентке еще не принято. В числе прочих кандидатур называлось имя легкоатлетки Ольги Сафроновой.

Отметим, Шымбергенов является двукратным призером Азиатских игр и чемпионом Азии. Действующий чемпион мира, несмотря на внушительный опыт выступлений на мировой арене, впервые примет участие на Олимпийских играх.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже пройдет 26 июля. На данный момент в активе олимпийской сборной Казахстана 88 лицензий в 25 видах спорта.

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