Казахстанские спортсмены не смогли завоевать олимпийские лицензии на старте турнира в ОАЭ

В Фуджейре (ОАЭ) стартовал азиатский квалификационный турнир по фехтованию, в котором принимают участие казахстанские спортсмены, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

По итогам первого дня соревнований на турнире в Объединенных Арабских Эмиратах казахстанские спортсмены не смогли отобраться на Олимпийские игры — 2024.

В фехтовании на саблях представитель национальной сборной Казахстана Артем Саргсян уступил сопернику в четвертьфинале.

Другая казахстанская спортсменка Софья Актаева потерпела поражение в финальном поединке.

Необходимо отметить, что в азиатском региональном отборочном турнире квота предоставляется только тем спортсменам, которые смогут завоевать золотую медаль.

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