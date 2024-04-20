Три казахстанки проведут схватки за олимпийские лицензии в борьбе

В субботу на лицензионном отборочном турнире по борьбе в Бишкеке выступают женщины. Три представительницы Казахстана дошли до полуфинальной стадии, передает NUR.KZ.

Соревнования проводятся в шести весовых категориях, входящих в олимпийскую программу. Для получения лицензии на Игры-2024 в Париже необходимо выиграть полуфинальные схватки.

В весе до 50 килограммов в шаге от путевки на Олимпиаду находится Лаура Ганикызы. Решающую схватку казахстанка проведет с индианкой Винеш Винеш.

В категории до 53 килограммов в полуфинал пробилась Жулдыз Эшимова. Ее следующей соперницей будет Хе Гьен Чо из КНДР.

Лидер сборной Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова в весе до 76 килограммов оспорит олимпийскую лицензию с китаянкой Жуан Ванг.

Решающие схватки начнутся в субботу в 17:00 по казахстанскому времени.

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