Казахстан получил вторую олимпийскую лицензию в спортивной гимнастике

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов по итогам этапа Кубка мира в Дохе стал обладателем путевки на Олимпиаду-2024 в Париже в упражнениях на коне, передает NUR.KZ.

В пятницу на соревнованиях в столице Катара проходят финалы на отдельных снарядах. Курбанов в упражнении на коне набрал 15,133 балла и занял четвертое место.

Этот результат принес 26-летнему казахстанцу 20 очков в олимпийский рейтинг. Суммарно по итогам этапов Кубка мира Курбанов набрал 70 баллов в зачет упражнений на коне, уступив только Ахмаду Абу Аль-Суду из Иордании (85). Именно эти два спортсмена получили олимпийские лицензии в данном виде.

Ранее из казахстанских гимнастов путевку на Игры-2024 заработал только Милад Карими. По итогам прошлогоднего чемпионата мира он квалифицировался на Олимпиаду в многоборье.

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