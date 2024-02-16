Казахстанская дзюдоистка завоевала первую медаль для страны на Большом Шлеме в Баку

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала бронзовую медаль на турнире серии Гранд-слэм в столице Азербайджана городе Баку, передает NUR.KZ со ссылкой на Kazakhstan Judo Team.

Казахстанка выступает в весовой категории до 48 килограммов, в схватке за «бронзу» ей противостояла представительница Бельгии Лоис Петит.

Отметим, что на пути к финальным поединкам за золотые и серебряные медали турнира Абужакынова встретилась со шведкой Тарой Бабулфат, которая, победив Абибу, впоследствии стала чемпионкой Большого Шлема.

Отметим, что медалисты этого турнира получают очки рейтинга на квалификацию к Олимпийским играм-2024 в Париже. Спортсменам начисляется 1000 баллов за золото, 700 за серебро и 500 за бронзу.

Всего на турнире было представлено 62 страны, флаги которых защищает 404 спортсмена.

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