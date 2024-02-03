НХЛ отпустит игроков на Олимпиады 2026 и 2030 годов

Игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 и 2030 годов, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление организации.

НХЛ выпустила совместный релиз с Ассоциацией игроков НХЛ и Международной федерацией хоккея. Отмечается, что все стороны определили основные принципы, касающиеся участия хоккеистов в Олимпиадах. Окончательные детали будут согласованы в ближайшие месяцы.

Представители НХЛ впервые выступили на Олимпиаде в 1998 году. На следующих пяти Играх они также входили в состав национальных сборных. Олимпиады 2018 и 2022 годов хоккеисты из НХЛ пропустили.

"В течение многих лет игроки пользовались возможностью побороться за олимпийское золото, и мы рады, что сегодняшнее объявление дает уверенность нашим членам в участии в зимних Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Мы также знаем, что хоккейные фанаты во всем мире уже давно с нетерпением ждут следующего международного турнира лучших из лучших, и теперь они наконец смогут увидеть, как некоторые из их любимых игроков представляют свои страны и соревнуются вместе", — заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Олимпиада 2026 года пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Место проведения Игр-2030 будет определено в июле в Париже, где состоится ближайшая летняя Олимпиада.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.