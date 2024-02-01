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Казахстан добился лучшего в истории результата на зимней юношеской Олимпиаде

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Илья Мизерных
Илья Мизерных. Фото: Туризм және спорт министрлігі

Сборная Казахстана замкнула топ-20 в неофициальном общекомандном зачете четвертых зимних юношеских Олимпийских игр в южнокорейском Канвоне, передает NUR.KZ.

Соревновательная часть турнира завершилась в четверг. По итогам всей Олимпиады казахстанские спортсмены выиграли одну золотую и две бронзовые медали. В общекомандном зачете представители республики разделили 20-21 позиции с Польшей. Возглавила рейтинг сборная Италии, в активе которой 11 золотых, три серебряных и четыре бронзовых наград.

Единственную победу среди казахстанцев одержал прыгун на лыжах с трамплина Илья Мизерных. Он стал первым в истории чемпионом зимней юношеской Олимпиады из Казахстана. Бронзовые награды выиграли шорт-трекистка Полина Омельчук (дистанция 1000 метров) и мужская сборная по хоккею "три на три".

На прошлой зимней юношеской Олимпиаде казахстанские спортсмены остались без медалей. В 2016 году представители республики выиграли две бронзы, в 2012-м — серебро и две бронзы. Таким образом, в Канвоне сборная Казахстана показала лучший результат как по качеству медалей, так и по месту в общекомандном зачете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2058676-kazahstan-dobilsya-luchshego-v-istorii-rezultata-na-zimney-yunosheskoy-olimpiade/

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