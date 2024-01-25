Сборную Казахстана дисквалифицировали на юношеской Олимпиаде

Казахстанская команда по конькобежному спорту получила дисквалификацию в рамках смешанной эстафеты на зимней юношеской Олимпиаде в южнокорейском Канвоне, передает NUR.KZ.

Структура соревнований подразумевала проведение трех полуфиналов. Четыре быстрейшие команды на этой стадии получали путевки в решающий забег.

Казахстанские конькобежцы Кристина Шумекова и Руслан Жанадилов в своем полуфинале допустили ошибку, передав эстафету вне разрешенной зоны. Аналогичное нарушение в другом забеге совершили португальцы, которые также получили дисквалификацию.

В финале соревнований итоговую победу одержал китайский дуэт. Серебро выиграли представители Южной Кореи, бронзу — сборная Нидерландов.

Казахстанские конькобежцы пока остаются без медалей на юношеской Олимпиаде-2024. Суммарно в активе национальной команды на данный момент три награды — золото и две бронзы.

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