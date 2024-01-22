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Казахстанские хоккеисты разгромили соперников на юношеской Олимпиаде

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Қазақстан хоккейшілері Канвон-2024 Олимпиадасында
Қазақстан хоккейшілері Канвон-2024 Олимпиадасында. Фото: olympic.kz

Мужская сборная Казахстана по хоккею в формате "три на три" крупно обыграла команду Китайского Тайбэя (Тайвань) в матче зимней юношеской Олимпиады, передает NUR.KZ.

Встреча состоялась в рамках пятого тура предварительного этапа соревнований, который принимает южнокорейский Канвон. Сборная Казахстана одержала победу со счетом 14:2. Ключевыми стали первый и третий периоды, каждый из которых команда выиграла с разницей в шесть шайб.

Перед этим в понедельник казахстанцы провели матч четвертого тура и уступили датчанам со счетом 6:8.

Таким образом, на данный момент в активе сборной Казахстана шесть очков (две победы и три поражения). Команда занимает пятое место в турнирной таблице. Для попадания в полуфинал необходимо попасть в четверку сильнейших на предварительном этапе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2056778-kazahstanskie-hokkeisty-razgromili-sopernikov-na-yunosheskoy-olimpiade/

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