Стало известно, сколько спортсменов представят Казахстан на юношеской Олимпиаде

Сборную Казахстана на зимних юношеских Олимпийских играх представят 42 спортсмена, передает NUR.KZ со ссылкой на генерального секретаря Национального Олимпийского комитета Андрея Крюкова.

Соревнования пройдут в южнокорейском Канвоне с 19 января по 1 февраля 2024 года. Казахстанцы добились 30 лицензий на участие. Всего в состав сборной войдут 42 атлета.

Представители республики будут соревноваться в пяти из семи видов спорта и в десяти дисциплинах: биатлоне, керлинге, конькобежном спорте, шорт-треке, хоккее с шайбой, лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, горнолыжном спорте, параллельном могуле во фристайле.

На прошлых зимних юношеских Олимпийских играх, которые прошли в 2020 году в швейцарской Лозанне, сборная Казахстана состояла из 26 атлетов в четырех видах спорта.

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