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Стало известно, сколько спортсменов представят Казахстан на юношеской Олимпиаде

Опубликовано:

Казахстанская биатлонистка Алема Карабаева
Алема Карабаева: Союз биатлонистов Республики Казахстан

Сборную Казахстана на зимних юношеских Олимпийских играх представят 42 спортсмена, передает NUR.KZ со ссылкой на генерального секретаря Национального Олимпийского комитета Андрея Крюкова.

Соревнования пройдут в южнокорейском Канвоне с 19 января по 1 февраля 2024 года. Казахстанцы добились 30 лицензий на участие. Всего в состав сборной войдут 42 атлета.

Представители республики будут соревноваться в пяти из семи видов спорта и в десяти дисциплинах: биатлоне, керлинге, конькобежном спорте, шорт-треке, хоккее с шайбой, лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, горнолыжном спорте, параллельном могуле во фристайле.

На прошлых зимних юношеских Олимпийских играх, которые прошли в 2020 году в швейцарской Лозанне, сборная Казахстана состояла из 26 атлетов в четырех видах спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2053963-stalo-izvestno-skolko-sportsmenov-predstavyat-kazahstan-na-yunosheskoy-olimpiade/

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