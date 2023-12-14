«Одна война из 28 в мире». Глава МОК защищает допуск атлетов из России на Олимпиаду-2024 в Париже

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал оправданным решение допустить атлетов из России и Беларуси к Летним Олимпийским играм 2024 года в Париже, если они будут выступать в нейтральном статусе.

«Индивидуальных атлетов нельзя наказывать за действия их правительств», — сказал Бах, выступая на форуме в Женеве.

Войну в Украине, начавшуюся в феврале 2022 года, он назвал одной из множества в мире. «Одна война из 28 войн и конфликтов, которые сейчас идут в мире, и все другие атлеты мирно соревнуются друг с другом», — сказал Бах.

На прошлой неделе Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов на Летние Олимпийские игры 2024 года в нейтральном статусе: они будут выступать без флага и гимна.

Дополнительное требование — ни сами спортсмены, ни члены их тренерского штаба не должны выступать с активной поддержкой российского вторжения в Украину.

Это решение касается и белорусских спортсменов, выступающих в индивидуальном качестве.

На данный момент только восемь спортсменов из России и трое из Беларуси квалифицировались на Олимпиаду в Париже, сообщал МОК.

Как отмечал МОК, квалификацию прошли 60 украинцев.

До этого российским спортсменам было запрещено выступать на Олимпиаде, запрет остается в силе для команд, официально представляющих Россию и Беларусь.

«Все их флаги — в пятнах крови»

Многие западные страны, в том числе США и Великобритания, призывали к полному запрету на участие в Олимпиаде для российских и белорусских спортсменов.

Такую же позицию занимает и Украина, которая угрожала бойкотировать Игры.

В декабре 2022 года Владимир Зеленский заявил: «Белый или любой нейтральный флаг для российских спортсменов невозможен, все их флаги — в пятнах крови».

«Любые идеи вернуть российских представителей на международные соревнования, это идеи о том, как позволить тем, кто виноват в терроре, сказать своему обществу, что мир якобы прощает террор», — цитирует Зеленского официальный сайт президента Украины.

В ответ на угрозы Украины бойкотировать Игры Бах сказал, что государства могут иметь разные политические мнения.

МОК также заявил, что будет и дальше поддерживать украинских атлетов всеми возможными способами, чтобы на Олимпийских Играх в Париже в 2024 году была представлена сильная команда Национального олимпийского комитета Украины.

Бах дал интервью Би-би-си в среду во время международного форума ООН в Женеве по проблемам беженцев.

В октябре МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), поскольку он открыл отделения в оккупированных Москвой регионах Украины.

Отстранение ОКР означает, что организация больше не может выполнять функции национального олимпийского комитета, а также получать финансирование от олимпийского движения.

При этом в МОК отметили, что рекомендации организации по допуску россиян к международным соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов, принятые в марте этого года, остаются в силе.