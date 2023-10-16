На Летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе дебютируют пять новых видов спорта

Летняя Олимпиада-2028, которая пройдет с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе, официально получила пять новых видов спорта, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.ru.

Сегодня на 141-й сессии Международного олимпийского комитета в индийском Мумбаи утвердили включение в программу Игр флаг-футбола (версия американского футбола с ограниченными контактами), сквоша, лакросса, бейсбола/софтбола и крикета. Крикет вернётся в программу Олимпийских игр спустя 128 лет. Бейсбол был ранее представлен на Играх 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2020 годов.

Напомним, Летние Олимпийские игры-2028 пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе.

В 2024 году Летняя Олимпиада пройдет в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.

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