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На Летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе дебютируют пять новых видов спорта

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олимпийский флаг
олимпийский флаг. Фото: olympic.kz

Летняя Олимпиада-2028, которая пройдет с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе, официально получила пять новых видов спорта, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.ru.

Сегодня на 141-й сессии Международного олимпийского комитета в индийском Мумбаи утвердили включение в программу Игр флаг-футбола (версия американского футбола с ограниченными контактами), сквоша, лакросса, бейсбола/софтбола и крикета. Крикет вернётся в программу Олимпийских игр спустя 128 лет. Бейсбол был ранее представлен на Играх 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2020 годов.

Напомним, Летние Олимпийские игры-2028 пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе.

В 2024 году Летняя Олимпиада пройдет в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2041239-na-letnih-olimpiyskih-igrah-v-los-andzhelese-debyutiruyut-pyat-novyh-vidov-sporta/

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