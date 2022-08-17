СМИ: Бывшего главу оргкомитета Олимпиады-2020 задержали

Харуюки Такахаси. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Бывший президент организационного комитета Олимпийских игр-2020 Харуюки Такахаси был задержан окружной прокуратурой Токио, передает NUR.KZ со ссылкой на nhk.or.jp.

Согласно предоставленной информации, экс-главу оргкомитета подозревают в получении взятки в крупном размере от производителя одежды AOKI Holdings. Вместе с ним также задержаны три представителя указанной компании.

По версии следствия, Такахаси получил от AOKI Holdings взятку в размере 380 тысяч долларов. Сумма была отправлена несколькими платежами. За это вторая сторона, фигурирующая в деле, стала обладателем спонсорского контракта.

В конце июля был произведен обыск в доме у Такахаси. Сам Харуюки свою вину отрицает. Он настаивает на полной законности сделки.

Напомним, Олимпийские игры-2020 прошли в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1983627-smi-byvshego-glavu-orgkomiteta-olimpiady-2020-zaderzhali/