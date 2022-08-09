Бирмингем может подать заявку на проведение Олимпиады 2036 или 2040 годов

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Глава Британской олимпийской ассоциации Хью Робертсон провел переговоры на тему проведения летней Олимпиады 2036 года в Бирмингеме с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, сообщает Inside the Games.

С 28 июля по 8 августа 2022 года Бирмингем принимал Игры Содружества. По словам Кэти Сэдлер, исполнительного директора соревнований, официальные лица МОК, посетившие город за последние две недели, были впечатлены уровнем организации Бирмингема.

"Я думаю, у нас были большие ожидания от Игр Содружества, и это более чем оправдалось. Считаю, Бирмингем показал, что может проводить крупные международные соревнования на том же уровне, что и многие другие города. Сейчас мы на пути к тому, чтобы продолжить это.

Исходя из наследия Игр Содружества, нам стоит задуматься, как мы могли бы использовать эти объекты и опыт для большего числа международных соревнований. Я не думаю, что Олимпиада была бы нереалистичной амбицией", – заявил министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1982445-birmingem-mozhet-podat-zayavku-na-provedenie-olimpiady-2036-ili-2040-godov/