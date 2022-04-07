WOA выступила против отстранения российских спортсменов от соревнований

Көрнекі фото: pixabay.com

Исполнительный комитет Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA) выступил против отстранения российских спортсменов от международных соревнований, сообщает официальный сайт организации.

"Исполнительный комитет WOA встретился и обсудил ситуацию на Украине и ее последствия для спорта и, в частности, для олимпийского движения.

Исполнительный комитет WOA решил, что основные принципы олимпизма, изложенные в принципах 4 и 6 Олимпийской хартии, должны всегда соблюдаться, и что право олимпийцев и спортсменов как отдельных лиц на участие в спортивных мероприятиях должно поддерживаться и поощряться.

Исполнительный комитет WOA понимает и уважает рекомендацию Международного Олимпийского комитета. Тем не менее, WOA твердо убеждена, что решения о том, участвовать в соревнованиях или нет, должны приниматься каждым спортсменом отдельно и должны основываться на фундаментальных принципах Олимпийской хартии", – говорится в официальном сообщении WOA.

Другие новости спорта читайте в нашем аккаунте в Telegram @sportnurkz.

Напомним, что МОК рекомендовал всем спортивным организациям отстранять от участия в международных соревнованиях спортсменов из России.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам + 100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1963946-woa-vystupila-protiv-otstraneniya-rossiyskih-sportsmenov-ot-sorevnovaniy/