МОК призвал спортивные федерации отменить турниры в России и Беларуси

Международный олимпийский комитет. Фото: David Ramos/Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации отменить или перенести с территории России и Беларуси все запланированные соревнования, передает Чемпионат со ссылкой на пресс-службу МОК.

В заявлении МОК мотивирует свой призыв нарушением олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси и желанием уделять первостепенное внимание безопасности спортсменов.

Сам МОК не планирует проводить в России или Беларуси никаких соревнований.

Также Международный олимпийский комитет выражает глубокую озабоченность по поводу безопасности членов олимпийского сообщества на Украине и полностью солидарен с ними.

Он отмечает, что специальная целевая группа МОК находится в контакте с олимпийским сообществом в стране для координации гуманитарной помощи там, где это возможно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1958071-mok-prizval-sportivnye-federatsii-otmenit-turniry-v-rossii-i-belarusi/