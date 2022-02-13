ОИ-2022: квалификация по фристайл-акробатике среди женщин перенесена на 14 февраля

Акмаржан Калмурзаева и Жанбота Алдабергенова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Квалификация по фристайл-акробатике среди женщин на Олимпиаде-2022 в Пекине перенесена на 14 февраля, передает NUR.KZ.

Данное решение было принято в связи с плохими погодными условиями на месте проведения. Изначально старт был запланирован на 13 февраля в 17:00 по времени Нур-Султана.

Теперь его перенесли на 14 февраля. Точное время будет определено позже.

Отметим, что в этом виде спорта команду Казахстана представят Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева.

Предсказывайте результаты Зимней Олимпиады и выигрывайте на Parimatch. Новым игрокам + 300% к первому депозиту от онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955901-oi-2022-kvalifikatsiya-po-fristayl-akrobatike-sredi-zhenschin-perenesena-na-14-fevralya/