Абзал Ажгалиев пробился в финал на дистанции 500 метров на ОИ-2022

Абзал Ажгалиев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский шорт-трекист Абзал Ажгалиев выступит в решающем забеге на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

В полуфинале Абзал занял второе место (40.462) в своей группе, и тем самым обеспечил себе участие в финале А.

Также в финал В пробился другой казахстанец Денис Никиша (41.005), он оказался четвертым в своей группе.

Отметим, что финал А в шорт-треке на дистанции 500 метров состоится сегодня в 18:15 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955891-abzal-azhgaliev-probilsya-v-final-a-na-distantsii-500-metrov-na-oi-2022/