Галина Вишневская-Шепоренко выступила в гонке преследования на ОИ-2022

Галина Вишневская-Шепоренко. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская-Шепоренко завершила выступление в гонке преследования (10 км) на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Галина Вишневская-Шепоренко завершила гонку на 52-м месте (41:47.9), уступив победителю семь минут и одну секунду.

Чемпионкой же стала представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн (34:46.9). Серебро завоевала Эльвира Эберг (36:23.4) из Швеции. Тройку призеров замкнула еще одна норвежка Тириль Экхофф (36:35.6).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955884-galina-vishnevskaya-sheporenko-vystupila-v-gonke-presledovaniya-na-oi-2022/