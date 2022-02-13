Захар Кучин завершил выступление в гигантском слаломе на ОИ-2022

Захар Кучин. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский горнолыжник Захар Кучин выступил в гигантском слаломе на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

К сожалению, казахстанский спортсмен не сумел финишировать в первом заезде. Тем самым Захар Кучин завершил выступление в гигантском слаломе.

По итогам первой попытки лучшим оказался швейцарец Марко Одерматт (1:02.93). На втором месте Штефан Бреннштайнер (1:02.97) из Австрии. Тройку лучших замкнул француз Матье Февр (1:03.01).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955876-zahar-kuchin-zavershil-vystuplenie-v-gigantskom-slalome-na-oi-2022/