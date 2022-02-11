ОИ-2022: Ажгалиев, Никиша и Галиахметов пробились в четвертьфинал на дистанции 500 метров

Денис Никиша. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские шорт-трекисты успешно преодолели квалификацию на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

В предварительном забеге Денис Никиша (40.482) и Абзал Ажгалиев (40.870) финишировали первыми в своих квартетах. Адиль Галиахметов (40.722) пробился в четвертьфинал со второго места.

Таким образом, все трое успешно прошли квалификацию и теперь выступят в четвертьфинале, который запланирован на 13 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955749-oi-2022-azhgaliev-nikisha-i-galiahmetov-probilis-v-chetvertfinal-na-distantsii-500-metrov/