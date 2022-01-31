Как роботы обслуживают журналистов в Пекине (фото, видео)

Столовая для журналистов. Фото: KAZ.NUR.KZ

Многие СМИ активно пишут о столовой, которая находится в медиацентре Пекина. Причиной особого интереса стали роботы, обслуживающие работников СМИ, передает корреспондент KAZ.NUR.KZ.

Официальное открытие зимней Олимпиады в Пекине запланировано на 4 февраля. Однако соревнования по некоторым видам спорта начнутся 2-3 февраля. В связи с этим в китайскую столицу уже прибыли представители СМИ из многих стран. Для них создана рабочая зона в медиа-центре Пекина. Имеется столовая, вмещающая одновременно 720 человек. Его площадь составляет 3680 квадратных метров.

Помимо персонала в столовой представителей СМИ обслуживают и роботы. Они умеют готовить традиционные китайские блюда и бургеры самостоятельно, без помощи человека. В столовой также есть робот-бармен. Он может приготовить алкогольные и безалкогольные напитки.

Как делается заказ?

Клиент сначала идет к кассе, выбирает еду и оплачивает. Ему выдают чек с указанием места, куда можно садиться. Робот готовит еду приблизительно 4-6 минут. Затем еда подается клиенту роботом сверху. А роботы, готовящие бургеры слегка отличаются по функции. Здесь специальное устройство готовит только фаст-фуд. Затем бургер клиентам подают сами сотрудники. Журналисты заказывают здесь еду и напитки, несмотря на высокие цены. Они считают такой метод обслуживания более безопасным в период пандемии.

Робот, готовящий фаст-фуд. Фото: KAZ.NUR.KZ

Робот, готовящий фаст-фуд. Фото: KAZ.NUR.KZ

Робот-бармен. Фото: KAZ.NUR.KZ

Стоит отметить, что меню для олимпийцев готовилось 4 года. Итоговое меню включает 678 блюд. При этом учитывался ряд факторов: режим питания, религиозные убеждения и другие критерии (вегетарианская пища, халяльная пища). В меню также представлены традиционные китайские блюда. Посуда также является экологически чистой. В связи с пандемией столовая обеспечивает клиентов масками и перчатками, ватными палочками и антисептиками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1953814-kak-roboty-obsluzhivayut-zhurnalistov-v-pekine-foto-video/