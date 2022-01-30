34 новых случая заражения COVID-19 выявили на Олимпиаде

Иллюстративное фото: Getty Images/ Pakin Songmor

Китайские власти продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду.

Согласно данным оргкомитета, накануне в Пекин прилетели почти 900 человек, из них 355 спортсменов и официальных лиц и 502. Положительные ПЦР-тесты оказались у 16 атлетов и официальных лиц, а также у 18 представителей заинтересованных сторон, пишет ТАСС.

За день до этого было выявлено 36 зараженных делегатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1953713-34-novyh-sluchaya-covid-19-vyyavili-na-olimpiade/