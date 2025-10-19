Американский друг Шавката Рахмонова победил топового соперника в главном бою турнира UFC
Нидерландский боец смешанных единоборств (ММА) Ренье де Риддер уступил американцу Брендану Аллену на турнире UFC Fight Night, передает корреспондент NUR.KZ.
Противостояние спортсменов возглавило шоу в канадском Ванкувере. Перед боем де Риддер занимал четвертое место в рейтинге среднего дивизиона (до 83,9 кг), Аллен — девятое. Американец вышел на замену своему соотечественнику Энтони Эрнандесу, который снялся с турнира из-за травмы.
Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился досрочно. Большая часть боя прошла в партере. Аллен наращивал преимущество, контролировал соперника и нанес ему значительный урон. На пятый раунд де Риддер не вышел, вследствие чего был зафиксирован технический нокаут.
35-летний нидерландец потерпел первое поражение в UFC. У него прервалась серия из пяти побед. Всего на счету де Риддера теперь 21 победа при трех поражениях.
Аллен выиграл во второй раз подряд. В активе 29-летнего американца 26 побед при семи поражениях.
Добавим, что представитель США известен близкими отношениями с Шавкатом Рахмоновым. Казахстанец даже дарил американцу тымак (национальный головной убор), с которым Аллен многократно появлялся на мероприятиях UFC.
