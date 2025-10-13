UFC анонсировал реванш Мераба Двалишвили и Петра Яна за чемпионский пояс

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      UFC анонсировал реванш Мераба Двалишвили и Петра Яна за чемпионский пояс

      Опубликовано:

      Бойцы ММА Мераб Двалишвили и Петр Ян (слева направо)
      Мераб Двалишвили и Петр Ян (слева направо). Коллаж: Пресс-служба UFC Eurasia

      Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили проведет очередную защиту титула против россиянина Петра Яна, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

      Планируется, что противостояние спортсменов возглавит турнир UFC 323, который пройдет 6 декабря 2025 года на "T-Mobile Arena" в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

      Для Двалишвили это будет четвертая защита чемпионского титула в легчайшем весе (до 61,2 кг). Ян на данный момент занимает второе место в рейтинге дивизиона.

      Это будет реванш между спортсменами. Впервые они встречались в октагоне в марте 2023 года, и тогда грузин одержал победу единогласным решением судей.

      Соглавным событием UFC 323 станет титульное противостояние в наилегчайшем весе (до 56,7 кг). Бразилец Александр Пантожа будет проводить пятую защиту пояса. Его соперником назначен Джошуа Ван, который представляет США и Мьянму и занимает первое место в рейтинге дивизиона.

      Дополнительно в промоушене анонсировали еще несколько боев этого карда. В частности, в октагоне встретятся поляк Ян Блахович и узбекистанец Богдан Гуськов — четвертый и 11-й номера полутяжелого дивизиона (до 93 кг) соответственно.

      Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо также выступит на этом турнире. Американцу, который занимает десятое место в рейтинге легчайшего дивизиона, будет противостоять его соотечественник Пэйтон Тэлботт.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.