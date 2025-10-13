UFC анонсировал реванш Мераба Двалишвили и Петра Яна за чемпионский пояс

Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили проведет очередную защиту титула против россиянина Петра Яна, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

Планируется, что противостояние спортсменов возглавит турнир UFC 323, который пройдет 6 декабря 2025 года на "T-Mobile Arena" в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Для Двалишвили это будет четвертая защита чемпионского титула в легчайшем весе (до 61,2 кг). Ян на данный момент занимает второе место в рейтинге дивизиона.

Это будет реванш между спортсменами. Впервые они встречались в октагоне в марте 2023 года, и тогда грузин одержал победу единогласным решением судей.

Соглавным событием UFC 323 станет титульное противостояние в наилегчайшем весе (до 56,7 кг). Бразилец Александр Пантожа будет проводить пятую защиту пояса. Его соперником назначен Джошуа Ван, который представляет США и Мьянму и занимает первое место в рейтинге дивизиона.

Дополнительно в промоушене анонсировали еще несколько боев этого карда. В частности, в октагоне встретятся поляк Ян Блахович и узбекистанец Богдан Гуськов — четвертый и 11-й номера полутяжелого дивизиона (до 93 кг) соответственно.

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо также выступит на этом турнире. Американцу, который занимает десятое место в рейтинге легчайшего дивизиона, будет противостоять его соотечественник Пэйтон Тэлботт.

