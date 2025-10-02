В дивизионе Шавката Рахмонова в UFC объявили бой с бывшим чемпионом

Бывший обладатель пояса UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад проведёт следующий бой против ирландца Иэна Мачадо Гэрри, передаёт NUR.KZ со ссылкой на UFC.

Бой между Мухаммадом и Гарри станет соглавным событием турнира 22 ноября в Катаре.

Американец последний бой провел 11 мая против австралийца Джека Делла Маддалены и потерпел поражение, из-за которого потерял чемпионский титул.

Напомним, изначально Мухаммад должен был возглавить турнир UFC 310, но снялся с боя против казахстанца Шавката Рахмонова из-за проблем со здоровьем.

После этого "Номад" на UFC 310 в декабре 2024 года победил единогласным решением судей Иэна Мачадо Гэрри. Ирландец последний бой провёл на турнире UFC on ESPN 66 27 апреля, победив единогласным решением судей Карлоса Пратеса.

В главном событии турнира в Катаре поборются второй номер легкого дивизиона Арман Царукян (Армения) и Дэн Хукер (Новая Зеландия), который занимает шестое место в рейтинге.

Также в этом вечере ММА выступят два казахстанских бойца. Асу Алмабаев встретится с американцем Алексом Пересом, а Бекзат Алмахан будет биться против испанца Александра Топурии.

