      Провели подряд дней с нами

      UFC официально анонсировал титульные бои Ислама Махачева и Валентины Шевченко

      Опубликовано:

      Бойцы ММА Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев (слева направо)
      Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев (слева направо). Коллаж: Пресс-служба UFC Eurasia

      Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально анонсировал два титульных поединка, запланированных на осень, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу промоушена.

      В рамках турнира UFC 322 пройдет сразу два чемпионских боя. Это шоу запланировано на 15 ноября 2025 года, его примет Нью-Йорк.

      Главным событием вечера назначен титульный поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг). Пояс впервые будет защищать австралиец Джек Делла Маддалена. Его соперником станет россиянин Ислам Махачев — экс-чемпион в легком весе и бывший лидер мужского рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

      Во втором по значимости событии турнира выступит кыргызстанка Валентина Шевченко, возглавляющая общий женский рейтинг промоушена. Ей предстоит защищать пояс в наилегчайшем весе (до 56,7 кг), на который претендует китаянка Вейли Чжан — действующая чемпионка минимального дивизиона.

      Кроме того, лига анонсировала следующий бой Умара Нурмагомедова — двоюродного брата и члена команды бывшего чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Россиянин 25 октября на турнире в Абу-Даби проведет рейтинговый поединок в легчайшей категории (до 61,2 кг) против американца Марио Баутисты.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

