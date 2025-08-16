Боец из команды Хабиба Нурмагомедова проиграл поединок за 500 тысяч долларов

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Гаджи Рабаданов уступил в Финале Гран-при Professional Fighters League (PFL), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен соперничал в решающем поединке с англичанином Альфи Дэвисом. Они оспаривали чемпионство в легком весе (до 70,3 кг) и денежный приз в размере 500 тысяч долларов (около 270 миллионов тенге по нынешнему курсу). Бой возглавил турнир PFL 9 в Шарлотте (штат Северная Каролина, США).

Противостояние продлилось все пять раундов. Рабаданов делал акцент на работу в партере и выполнил три тейкдауна, однако не смог одержать победу. Все три судьи признали Дэвиса сильнейшим со счетом 48:47.

THINGS ARE HEATING UP IN CHARLOTTE



[ #PFLWorldTournament | LIVE NOW ESPN ] pic.twitter.com/P5wppo8iXQ — PFL (@PFLMMA) August 16, 2025

Таким образом, 33-летний англичанин выиграл третий бой подряд, забрал чемпионский пояс и денежный приз. Всего в профессиональных ММА на его счету теперь 20 побед при пяти поражениях и одной ничьей.

У Рабаданова прервалась серия из 12 выигранных боев. Теперь в его активе 26 побед при пяти поражениях и одной ничьей.

Отметим, что 32-летний россиянин представляет команду бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который был одним из его секундантов в минувшем поединке. В прошлом году Рабаданов выиграл Гран-при PFL в этой же категории.

Кроме того, на турнире в Шарлотте выступил еще один представитель команды Нурмагомедова — Ренат Хавалов. 27-летний россиянин в рамках легчайшего дивизиона (до 61,2 кг) в первом раунде нокаутировал албанца Вилсона Ндрегджони и сохранил идеальный рекорд. В профессиональных ММА Хавалов выиграл все десять боев. На счету 33-летнего Ндрегджони теперь 11 побед при пяти поражениях.

Renat Khavalov drops his opponent with a crushing knee and finishes the job with the ground strikes!



[ #PFLWorldTournament | LIVE NOW ESPN+ | Main Card 9pm | ESPN ] pic.twitter.com/ZILKX03YZF — PFL (@PFLMMA) August 15, 2025

Также на турнире в Шарлотте определились еще два чемпиона Гран-при PFL. Американка Лиз Кармуш в третьем раунде нокаутировала свою соотечественницу Джену Бишоп и стала лучшей в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг). Бразилец Марсирлей Алвес единогласным решением судей (49:46, 48:47, 48:47) победил американца Джастина Ветцелла в финале легчайшего дивизиона.

