Боец из команды Хабиба Нурмагомедова проиграл поединок за 500 тысяч долларов
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Гаджи Рабаданов уступил в Финале Гран-при Professional Fighters League (PFL), передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен соперничал в решающем поединке с англичанином Альфи Дэвисом. Они оспаривали чемпионство в легком весе (до 70,3 кг) и денежный приз в размере 500 тысяч долларов (около 270 миллионов тенге по нынешнему курсу). Бой возглавил турнир PFL 9 в Шарлотте (штат Северная Каролина, США).
Противостояние продлилось все пять раундов. Рабаданов делал акцент на работу в партере и выполнил три тейкдауна, однако не смог одержать победу. Все три судьи признали Дэвиса сильнейшим со счетом 48:47.
Таким образом, 33-летний англичанин выиграл третий бой подряд, забрал чемпионский пояс и денежный приз. Всего в профессиональных ММА на его счету теперь 20 побед при пяти поражениях и одной ничьей.
У Рабаданова прервалась серия из 12 выигранных боев. Теперь в его активе 26 побед при пяти поражениях и одной ничьей.
Отметим, что 32-летний россиянин представляет команду бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который был одним из его секундантов в минувшем поединке. В прошлом году Рабаданов выиграл Гран-при PFL в этой же категории.
Кроме того, на турнире в Шарлотте выступил еще один представитель команды Нурмагомедова — Ренат Хавалов. 27-летний россиянин в рамках легчайшего дивизиона (до 61,2 кг) в первом раунде нокаутировал албанца Вилсона Ндрегджони и сохранил идеальный рекорд. В профессиональных ММА Хавалов выиграл все десять боев. На счету 33-летнего Ндрегджони теперь 11 побед при пяти поражениях.
Также на турнире в Шарлотте определились еще два чемпиона Гран-при PFL. Американка Лиз Кармуш в третьем раунде нокаутировала свою соотечественницу Джену Бишоп и стала лучшей в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг). Бразилец Марсирлей Алвес единогласным решением судей (49:46, 48:47, 48:47) победил американца Джастина Ветцелла в финале легчайшего дивизиона.
