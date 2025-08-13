Лига PFL официально анонсировала следующий титульный бой Усмана Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Усман Нурмагомедов проведет защиту титула на турнире PFL в ОАЭ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу промоушена.

Поединок с участием 27-летнего спортсмена возглавит шоу на "Coca-Cola Arena" в Дубае, которое запланировано на 3 октября 2025 года. Нурмагомедов будет защищать пояс PFL в легком весе (до 70,3 кг), на который претендует ирландец Пол Хьюз.

Для соперников это будет реванш. Они уже встречались в клетке в январе — бой также прошел в Дубае. Тогда Нурмагомедов по итогам пяти раундов одержал победу решением большинства судей.

Усман — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В профессиональных ММА россиянин одержал 19 побед при одном поединке без результата.

Хьюзу 28 лет, поражение от Нурмагомедова он закрыл в мае, когда за 42 секунды нокаутировал бразильца Бруно Миранду. Всего за карьеру ирландец одержал 14 побед и дважды уступил.

