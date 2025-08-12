Официально анонсирован бой Нурмагомедова и Рахмонова по правилам MMA
Российский промоушен по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship анонсировал несколько боев турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова, передает NUR.KZ.
Мероприятие организуется совместно с другой лигой — Fight Nights. Турнир пройдет 23 августа в Каспийске и будет посвящен памяти Абдулманапа Нурмагомедова — прославленного тренера по единоборствам и отца бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Российский специалист ушел из жизни 3 июля 2020 года.
В рамках этого мероприятия выступят несколько воспитанников школы Абдулманапа Нурмагомедова. Одной из главных звезд турнира станет россиянин Алексей Кунченко — бывший боец UFC.
Кроме того, в кард включен поединок Нурмагомедов — Рахмонов. Однако речь не о титулованных носителях этих фамилий. В клетку выйдут россиянин Магомедали Нурмагомедов и узбекистанец Шохмухаммад Рахмонов, который приходится однофамильцем казахстанскому бойцу UFC Шавкату Рахмонову.
