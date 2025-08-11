UFC заключил историческую сделку на миллиарды долларов

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) заключил соглашение с медиахолдингом Paramount, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление главы промоушена Даны Уайта.

Контракт, рассчитанный на семь лет, вступит в силу с 2026 года. Как отмечается в релизе на официальном сайте UFC, сумма сделки равна $7,7 млрд, что эквивалентно $1,1 млрд в год.

"Это историческое соглашение с Paramount и CBS невероятна для наших фанатов и спортсменов. Впервые в истории болельщики из США получат доступ ко всему контенту UFC без системы "pay-per-view" (оплата за просмотр — прим. ред.). Это сделает просмотр потрясающих боев на массовой платформе более доступным.

Наша сделка делает UFC одним из крупнейших видов спорта в мире. То, что предлагают Paramount и CBS в рамках новой структуры, является большой победой для наших атлетов и всех, кто любит этот спорт и следит за ним", — заявил Уайт.

Paramount будет эксклюзивно транслировать весь годовой план из 13 номерных мероприятий UFC и 30 турниров серии Fight Nights через свою стриминговую платформу Paramount+. Некоторые номерные шоу будут транслироваться одновременно на CBS, ведущей вещательной сети Paramount.

"Редко выпадает возможность эксклюзивного сотрудничества с таким глобальным спортивным гигантом, как UFC — организацией с выдающимся мировым признанием, масштабом и культурным влиянием. Мы с нетерпением ждем возможности предоставить премиальный контент миллионам поклонников в США и, возможно, и за их пределами", — отметил председатель и генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон.

Отметим, что на данный момент мероприятия UFC транслирует ESPN. Контракт промоушена с этим холдингом оценивался в $450 тыс. в год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.