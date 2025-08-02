Ученик Хабиба Нурмагомедова выиграл Гран-при PFL и 500 тысяч долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовлид Хайбулаев стал победителем Гран-при Professional Fighters League 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил на турнире промоушена в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США). Его соперником по соглавному событию вечера был перуанец Хесус Пинедо. Атлеты встретились в рамках финала Гран-при в полулегком весе (до 65,8 кг).

Бой был рассчитан на пять раундов, но завершился досрочно. Хайбулаев показал доминирующее выступление, а в заключительном отрезке смог финишировать оппонента. Россиянин в партере провел удушающий прием, и перуанец постучал, сигнализируя о сдаче.

Movlid Khaybulaev gets the submission finish!



[ #PFLWorldTournament | LIVE NOW ESPN/ESPN+ ] pic.twitter.com/l0vlsvuD5V — PFL (@PFLMMA) August 2, 2025

Таким образом, 34-летний Хайбулаев во второй раз стал чемпионом Гран-при PFL. Ранее он выигрывал этот турнир в 2021 году. Россиянин заработал главный приз в размере 500 тысяч долларов (около 270 миллионов тенге по нынешнему курсу).

Хайбулаев начинал заниматься ММА под руководством Абдулманапа Нурмагомедова. Теперь он тренируется в команде Хабиба Нурмагомедова — сына ушедшего из жизни специалиста. Бывший чемпион UFC после боя в интервью поздравил своего соотечественника с победой и назвал его "легендой этого спорта".

В активе Хайбулаева теперь 24 выигранных поединка при одной ничьей и одном бое без результата. На счету 29-летнего Пинедо 25 побед при семи поражениях и одной ничьей.

Добавим, что в главном событии вечера гаитянин Тэд Джин единогласным решением судей (49:46, 49:46, 48:47) одолел американца Логана Сторли и стал чемпионом Гран-при PFL в полусреднем весе (до 77,1 кг).

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