Ученик Хабиба Нурмагомедова выиграл Гран-при PFL и 500 тысяч долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовлид Хайбулаев стал победителем Гран-при Professional Fighters League 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил на турнире промоушена в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США). Его соперником по соглавному событию вечера был перуанец Хесус Пинедо. Атлеты встретились в рамках финала Гран-при в полулегком весе (до 65,8 кг).

Бой был рассчитан на пять раундов, но завершился досрочно. Хайбулаев показал доминирующее выступление, а в заключительном отрезке смог финишировать оппонента. Россиянин в партере провел удушающий прием, и перуанец постучал, сигнализируя о сдаче.

Movlid Khaybulaev gets the submission finish!



