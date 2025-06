Первая казахстанка в UFC неожиданно поцеловала соперницу перед боем (видео)

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова на битве взглядов перед кулачным боем BKFC неожиданно поцеловала свою соперницу в губы, передает NUR.KZ.

Видео опубликовала страница в Х развлекательной платформы DAZN Sport.

Maria Agapova kisses Jessica Eye during their face off #BKFC76 | June 21 | Exclusively on DAZN pic.twitter.com/G2l5PCOy7u