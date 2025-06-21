Первая казахстанка в UFC неожиданно поцеловала соперницу перед боем (видео)

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова на битве взглядов перед кулачным боем BKFC неожиданно поцеловала свою соперницу в губы, передает NUR.KZ.

Видео опубликовала страница в Х развлекательной платформы DAZN Sport.

Maria Agapova kisses Jessica Eye during their face off #BKFC76 | June 21 | Exclusively on DAZN pic.twitter.com/G2l5PCOy7u — DAZN Sport (@DAZN_Sport) June 20, 2025

Роликами и фотографиями поделилась и сама Агапова на совей странице в Instagram.

Как уточняет издание Metaratings.ru, в ночь на 22 июня в Форт-Уэрте (США) состоится 76-й турнир лиги кулачных боев BKFC. На ринге встретятся Мария Агапова и Джессика Ай.

"В преддверии боя Агапова и Ай провели битву взглядов, во время которой представительница Казахстана наклонилась к американке и быстро поцеловала ее. Ай была раздражена этим жестом и оттолкнула Агапову", - пишет издание.

Отмечается, что на счету Агаповой в ММА десять побед и пять поражений. В активе Ай 15 побед и 11 поражений. Один бой признан несостоявшимся.

Напомним, Мария Агапова была первой казахстанской спортсменкой в UFC. В Абсолютном бойцовском чемпионате она провела шесть боев, одержала две победы и четыре поединка завершились поражением.

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