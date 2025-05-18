Узбекистанский боец Нурсултон Рузибоев одержал четвертую победу в UFC

Боец смешанного стиля (ММА) Нурсултон Рузибоев, представляющий Узбекистан, одержал победу на турнире UFC Fight Night 256, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в основном карде шоу, которое прошло в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником в рамках среднего дивизиона (до 83,9 кг) был американец Дастин Штольцфус.

Поединок продлился все три раунда и получился конкурентным. Бойцы нанесли друг другу заметный урон и были окровавленными. По итогам 15 минут Рузибоев одержал победу единогласным решением судей (30:27, 29:28, 29:28).

31-летний узбекистанец выиграл второй бой подряд. Всего в его активе теперь 36 побед при девяти поражениях, двух ничьих и двух поединках без результата. Под эгидой UFC Рузибоев четыре раза выиграл и однажды уступил.

На счету 33-летнего Штольцфуса теперь 16 побед при семи поражениях в профессиональных ММА.

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