Иэн Мачадо Гэрри закрыл поражение от Шавката Рахмонова победой над топовым нокаутером

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Иэн Мачадо Гэрри победил бразильца Карлоса Пратеса в главном поединке турнира UFC, передает корреспондент NUR.KZ.
Противостояние спортсменов возглавило шоу, которое прошло в Канзас-Сити (штат Миссури, США). Перед боем Мачадо Гэрри занимал седьмое место в рейтинге полусреднего дивизиона (до 77,1 кг), Пратес — 13-е.
Поединок продлился все пять раундов. Большую часть противостояния Мачадо Гэрри владел преимуществом, также он стал первым бойцом, который провел Пратесу тейкдаун в UFC. При этом на последних минутах бразилец едва не финишировал соперника, но ирландец продержался до финального гонга.
В итоге 27-летний Мачадо Гэрри одержал победу единогласным решением судей (48:47, 48:47, 49:46). Он закрыл поражение от казахстанца Шавката Рахмонова в прошлом бою, которое стало для него первым в карьере. Теперь на счету ирландца 16 побед в ММА.
Пратес прервал серию из 11 выигранных поединков. В активе 31-летнего бразильца теперь 21 победа при семи поражениях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2239797-ien-machado-gerri-zakryl-porazhenie-ot-shavkata-rahmonova-pobedoy-nad-topovym-nokauterom/