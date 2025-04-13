Кровавым нокаутом завершился бой Чендлера и Пимблетта в UFC

Английский боец смешанного стиля (ММА) Пэдди Пимблетт досрочно победил американца Майкла Чендлера на турнире UFC 314 в Майами, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов стало вторым по значимости событием вечера. Перед боем Чендлер занимал седьмое место в рейтинге легкого дивизиона (до 70,3 кг), Пимблетт — 12-е.

Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился досрочно. В стартовом отрезке Чендлер добился контроля в борьбе, однако Пимблетт был точнее в стойке. Затем англичанин более явно завладел инициативой и имел преимущество на обоих этажах.

Развязка наступила в третьем раунде, когда Пимблетт нанес сопернику серьезное рассечение в стойке, а затем занял доминирующую позицию в партере и обрушил на Чендлера серию безответных ударов. Рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут. Американец из-за полученного урона не смог выйти на официальное объявление результата.

30-летний Пимблетт выиграл все семь боев и продлил общую победную серию до девяти поединков. Всего на его счету 23 победы при трех поражениях.

Чендлер же проиграл в третий раз подряд. Теперь в активе 38-летнего американца 23 победы при десяти поражениях в ММА.

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