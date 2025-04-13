Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кровавым нокаутом завершился бой Чендлера и Пимблетта в UFC

Опубликовано:

Бойцы ММА Пэдди Пимблетт и Майкл Чендлер (слева направо)
Пэдди Пимблетт и Майкл Чендлер (слева направо). Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Английский боец смешанного стиля (ММА) Пэдди Пимблетт досрочно победил американца Майкла Чендлера на турнире UFC 314 в Майами, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов стало вторым по значимости событием вечера. Перед боем Чендлер занимал седьмое место в рейтинге легкого дивизиона (до 70,3 кг), Пимблетт — 12-е.

Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился досрочно. В стартовом отрезке Чендлер добился контроля в борьбе, однако Пимблетт был точнее в стойке. Затем англичанин более явно завладел инициативой и имел преимущество на обоих этажах.

Развязка наступила в третьем раунде, когда Пимблетт нанес сопернику серьезное рассечение в стойке, а затем занял доминирующую позицию в партере и обрушил на Чендлера серию безответных ударов. Рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут. Американец из-за полученного урона не смог выйти на официальное объявление результата.

30-летний Пимблетт выиграл все семь боев и продлил общую победную серию до девяти поединков. Всего на его счету 23 победы при трех поражениях.

Чендлер же проиграл в третий раз подряд. Теперь в активе 38-летнего американца 23 победы при десяти поражениях в ММА.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2235323-krovavym-nokautom-zavershilsya-boy-chendlera-i-pimbletta-v-ufc/